Вчора американська реактивна система залпового вогню M270 MLRS вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині.

Про це повідомили у Телеграм-каналі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі, призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов, застосовується для ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях до 120 км, площа поразки до 25 га.

“Із Сумщини відстань до Курська 100 км, до Брянська також 100. А з Харківщини до Бєлгорода взагалі 20”, – зазначили військові.