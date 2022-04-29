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Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині

Про це повідомили "Чорні запорожці".

Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Фото: uk.wikipedia.org

Вчора американська реактивна система залпового вогню M270 MLRS вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині.

Про це повідомили у Телеграм-каналі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі, призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов, застосовується для ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях до 120 км, площа поразки до 25 га.

“Із Сумщини відстань до Курська 100 км, до Брянська також 100. А з Харківщини до Бєлгорода взагалі 20”, – зазначили військові.

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