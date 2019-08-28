С начала суток враг 9 раз нарушил перемирие на Донбассе

Информации о потерях в вечерней сводке штаба ООС нет.

В среду, 28 августа, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Указывается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрела позиций ОС: вблизи Лебединского (из стрелкового оружия), Павлополя (из ручных противотанковых гранатометов), Водяного (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Широкино (враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: неподалеку от Новолуганского (из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Зайцево (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковского (из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Пивденного (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также по объектам гражданской инфраструктуры Майорского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметов).

Информации о потерях в вечерней сводке штаба ООС нет.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.