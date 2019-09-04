Похититель собирался сдать его в пункт приема металлолома.

В Харьковской области полицейские разоблачили вандала, который похитил с кладбища бронзовый памятник.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В полицию обратился 51-летний харьковчанин и заявил, что неизвестные совершили надругательство над могилой его дочери в Балаклее. Пострадавший рассказал, что с места захоронения пропал памятник в виде бронзового ангела весом около 70 кг", - говорится в сообщении.

В ходе отработки территории района сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника - им оказался 42-летний местный житель. Похищенное мужчина хранил у себя дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.

Памятник изъят и возвращен владельцу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Максимальное наказание по по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, в прошлом году священник на внедорожнике проехался по надгробиям на кладбище в Харькове.