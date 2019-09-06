В польском городе Сохачев убили 26-летнюю украинку

Украинские и польские полицейские расследуют убийство 26-летней жительницы Львовской области, которое произошло в конце августа в польском городе Сохачев.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин провел встречу с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, в ходе которой они обсудили ход следствия.

Павоохранители установили, что к убийству причастен украинец По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

"Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь найден и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - сказал Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела погибшей для захоронения на родине.

Напомним, 15 августа Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Девушка пропала 24 августа 2018 года в Кировоградской области.