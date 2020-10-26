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Погба завершив кар'єру у збірній Франції, - The Sun

Таке рішення він прийняв через заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо вбивства вчителя Самуеля Паті.

Еммануель Макрон і Поль Погба
Фото: EPA/UPG
Еммануель Макрон і Поль Погба

Хавбек "Манчестера Юнайтед" Поль Погба вирішив завершити кар'єру у збірній Франції, повідомляє The Sun.

Таке рішення він прийняв через заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо вбивства вчителя Самуеля Паті.

Нагадаємо, 16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані у виданні Charlie Hebdo.

Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

Президент Франції назвав це вбивство "ісламським терористичним актом" і "атакою на наші цінності". Преса зазначає, що Погба, який сповідує іслам, не сприйняв заяви. Тому вирішив завершити кар'єру в збірній.

Нагадаємо, президент Туреччина Реджеп Ердоган порадив Макрону "перевірити психіку".

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