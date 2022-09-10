Окупанти посилили терор у Генічеському районі, - Хлань

В селах Генічеської громади російські військові проводять обшуки, переписують паспортні дані людей та перевіряють право власності на транспортні засоби.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Особливо окупантів цікавлять учасники АТО - їх викрадають одразу. Є такі, які вже співпрацюють з ворогом, але забирають, не дивлячись ні на що”, - розповів Хлань.

Він зазначив, що за попередньою інформацією таку фільтрацію проводять так звані вояки ДНР.

Нагадаємо, окупанти блокують завезення продуктів на територію Херсонщини. Також вони продовжують викрадати людей, зокрема почастішали викрадення медиків.