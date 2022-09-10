За вчора сили оборони завдали семи авіаударів і здійснили 330 вогневих завдань на півдні України

У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

На півдні Україні росіяни ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації намагаються зупинити просування наших військ.

Протягом бойового дня ворог завдав пʼяти авіаційних ударів і одного ракетного. Атаковано позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості, йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

Нашою авіацією завдано семи ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

За підтвердженими результатами, на півдні за вчора ліквідували 75 окупантів, девʼять танків, дві гаубиці "Мста-Б", вісім одиниць автобронетехніки.

У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебувають три надводних носії високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр", – зазначили в повідомленні.

У ОК додали, що загроза не тільки в ворожих ракетних ударах. Спецслужбами викрито агента Росії, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

Нагадаємо, сили оборони України проводять деокупацію і в Харківській області. Цього тижня звільнено близько 30 населених пунктів.