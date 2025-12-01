ДСНС: У Херсоні окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі після дронової атаки

Російська армія у Херсоні завдала повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі, яка виникла після удару ворожого дрона по автозаправці.

Про це інформує ДСНС України.

Росіяни дроном атакували автозаправну станцію Херсона, внаслідок чого виникла пожежа. Співробітники ДСНС розпочали ліквідацію наслідків. Під час гасіння вогню загарбники повторно завдали ударів по місцю проведення робіт.

Надзвичайники вчасно помітили ворожу ціль та перемістилися до безпечного місця. Гасіння пожежі продовжувалося за допомогою безпілотного комплексу.

Обійшлося без постраждалих.