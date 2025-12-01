ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоВійна

ДСНС: У Херсоні окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі після дронової атаки

Без постраждалих.

ДСНС: У Херсоні окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі після дронової атаки
наслідки обстрілу у Херсоні
Фото: ДСНС України

Російська армія у Херсоні завдала повторного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі, яка виникла після удару ворожого дрона по автозаправці.

Про це інформує ДСНС України.

Росіяни дроном атакували автозаправну станцію Херсона, внаслідок чого виникла пожежа. Співробітники ДСНС розпочали ліквідацію наслідків. Під час гасіння вогню загарбники повторно завдали ударів по місцю проведення робіт.

Надзвичайники вчасно помітили ворожу ціль та перемістилися до безпечного місця. Гасіння пожежі продовжувалося за допомогою безпілотного комплексу.

Обійшлося без постраждалих.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies