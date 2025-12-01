ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
11 армійський корпус спростував захоплення росіянами Клинового на Донеччині

Ситуація на напрямку під контролем Сил оборони.

11 армійський корпус спростував захоплення росіянами Клинового на Донеччині
Фото: 11 армійський корпус ЗСУ

11 армійський корпус ЗСУ спростував заяви міноборони РФ щодо начебто захоплення російською армією Клинового Донецької області.

Про це 11-й армійський корпус Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

"Російське міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито "просування" та "звільнення" населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового", — ідеться у заяві.

У корпусі наголошують — заява про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності.

Такі інформаційні вкиди є частиною регулярної пропагандистської практики, яку Росія застосовує від початку повномасштабної війни.

"За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає. Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", — додають військові.

Ситуація на напрямку під контролем Сил оборони. Жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає.

Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

"Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", — додають у корпусі.
