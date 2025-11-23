Окупанти вдарили по цивільному авто у Херсоні

Постраждали чоловік і жінка.

Російські військові атакували сьогодні з безпілотника цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Атака сталася орієнтовно о 13:10.

Унаслідок ворожого удару 73-річний чоловік та 48-річна жінка дістали контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.