Окупанти вдарили по цивільному авто у Херсоні

Російські військові атакували сьогодні з безпілотника цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Атака сталася орієнтовно о 13:10.
Унаслідок ворожого удару 73-річний чоловік та 48-річна жінка дістали контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Уранці 23 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждала літня жителька.
- На Херсонщині російські окупанти продовжують атакувати критичну і соціальну інфраструктуру. Унаслідок російської агресії в області загинули 4 цивільних минулої доби.