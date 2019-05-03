​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коломойский: Суркисы готовят иск к Порошенко
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Рост ВВП Украины в первом квартале замедлился до 2,4%

Госдолг упал ниже 60% ВВП впервые с 2014 года.

Рост ВВП Украины в первом квартале замедлился до 2,4%
Фото: sinet.com.ua

Рост реального внутреннего валового продукта в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4% по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2018 года и 3,3% – в целом за 2018 год.

Такую оценку Национальный банк Украины приводит в Инфляционном отчете, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая… Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды этого года по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности", – поясняет НБУ.

В частности, существенное падение в химической промышленности продолжалось в течение большей части квартала, прежде всего на фоне ремонтно-восстановительных работ на отдельных заводах, указывает центробанк.

"Введение Россией в конце 2018 года запрета на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции было одним из факторов дальнейшего падения объемов производства в машиностроительной отрасли", – говорится в отчете.

Согласно ему, темпы роста металлургического сектора хоть и заметно ускорились в марте (на фоне завершения запланированных ремонтных работ на нескольких крупных предприятиях ГМК), по результатам I квартала 2019 года были близки к нулю.

"Несмотря на некоторое замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего потребление домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", – подчеркивает НБУ.

По его мнению, о дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым увеличением реальных заработных плат и пенсионных выплат.

"Ускорился рост в строительстве, что, с одной стороны, в значительной степени обусловлено благоприятными погодными условиями этого года по сравнению с предыдущим, а с другой - может свидетельствовать об устойчивом инвестиционном спросе", – добавил Нацбанк.

Центробанк также отметил, что благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укрепившейся гривне государственный и гарантированный государством долг по состоянию на конец марта 2019 опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года – до 59% ВВП.

Как сообщалось, в конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также