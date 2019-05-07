ЕБРР инвестирует в Мариуполь €18 млн на закупку троллейбусов

Также был подписан меморандум о взаимопонимании по программе "Зеленые города".

Мариупольский горсовет подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), на кредит размером в €18 млн. Об этом указано в пресс-центре горсовета.

Из общего объема инвестиций €15 млн составит кредит, а €3 млн - гранты.

Кроме закупки троллейбусов, за эти деньги будет проведена реконструкция депо и контактной сети по одному из центральных проспектов Мариуполя.

Все денежные средства будут предоставлены коммунальному предприятию "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" (МТТУ), а горсовет, согласно договору, выступит гарантом по кредитным обязательством МТТУ перед ЕБРР.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за три года муниципальный парк пополнился 113 единиц транспорта.

Также Бойченко подписал меморандум о взаимопонимании по программе "Зеленые города".

Программа банка «Зеленые города» предусматривает помощь в развитии «зеленой» планировки городов и инвестиций в инфраструктуру, необходимых для реагирования на вызовы в сфере городской экологической инфраструктуры. Участниками этой программы также являются Львов и Киев.

ЕБРР будет заниматься поиском грантового финансирования для покрытия стоимости услуг экспертов и консультаций, которые будут помогать Мариуполю в разработке плана действий "Зеленый город".

Кроме этого, горсовет Мариуполя и ЕБРР будут сотрудничать в подготовке, финансировании и реализации проекта модернизации инфраструктуры твердых бытовых отходов, цель которого - рекультивация существующих полигонов, строительство нового полигона и завода переработки твердых бытовых отходов (ТБО).

Напомним, в 11 апреля 2019 года Киевский городской совет разрешил коммунальным предприятиям "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" под свою гарантию привлечь €50 млн и соответственно €60 млн кредита Европейского банка реконструкции и развития на закупку трамвайных и вагонов метро. Данный кредит позволит закупить до 50 вагонов метро и 40 трамвайных вагонов.