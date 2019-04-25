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АМКУ оштрафовал группу ТАС на 55 млн грн за покупку "Днепрометиза"

Комитет сообщил о нарушениях в сделке, которая состоялась в 2017 году.

АМКУ оштрафовал группу ТАС на 55 млн грн за покупку "Днепрометиза"
Фото: ain.ua

Антимонопольный комитет 25 апреля оштрафовал группу ТАС на 55 млн грн за покупку "Днепрометиза".

Глава комитета Юрий Терентьев сообщил в фейсбуке, что сделка проходила с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства.

Группа "Северсталь", которую контролирует один из самых богатых российских бизнесменов Алексей Мордашов продала завод "Днепрометиз" в 2017 году.

Против Мордашова в Украине введены санкции.

В АМКУ сообщили, что не получали заявлений от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

Напомним, что "Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" у группы ТАС Сергея Тигипко за $50 млн в 2006 году. Впоследствии доля российской компании в украинском предприятии была увеличена до 98,6%.

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