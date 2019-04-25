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Комитет по ТЭК ВР требует от Гройсмана срочно созвать Координационный центр по запуску нового рынка электроэнергии

Есть ряд вопросов, которые необходимо оперативно решить в оставшиеся два месяца.

Комитет по ТЭК ВР требует от Гройсмана срочно созвать Координационный центр по запуску нового рынка электроэнергии
Фото: arkoplast.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса направило официальное письмо в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой оперативно созвать Координационный центр по обеспечению запуска нового рынка электроэнергии. Об этой на своей странице в сети Facebook заявил глава комитета Александр Домбровский.

По его словам, новый рынок должен заработать 1 июля 2019 года, однако на данный момент есть ряд вопросов, которые необходимо оперативно решить в оставшиеся два месяца.

"Сегодня в секторе электроэнергетики Украины есть много проблемных вопросов, которые накапливаются и требуют немедленного решения. В частности: обеспечение полноты расчетов потребителей электрической энергии, в том числе - государственных шахт, предприятий водоснабжения и водоотведения, совершенствование правоотношений между участниками рынка электрической энергии Украины; введение механизмов погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины; обеспечение надежного и безопасного снабжения электрической энергии потребителям и т.д", - написал он.

Как отметил Александр Домбровский, Комитет со своей стороны подготовил предложения по решению существующих вопросов и уже в третий раз обращается к премьер-министру.

Напомним, ранее международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по введению нового рынка электроэнергии. Главы представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц направили совместное письмо в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, главы комитета ВР по ТЭК Александра Домбровского, вице-премьер-министра Владимира Кистиона, министра энергетики Игоря Насалика, и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

Фото: facebook/DombrovskyiOleksandr

Фото: facebook/DombrovskyiOleksandr

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