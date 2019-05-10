В Фискальной служба отметили удивительно низкие доходы в декларациях звезд шоу-бизнеса и спорта

Многие известные артисты задекларировали за 2018 год несколько сотен или даже десятков гривень доходов. Об этом сегодня сообщил и.о. замглавы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов на своей странице в Фейсбуке.
"Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители… Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей", – написал Бамбизов.
Средит известных артистов, которые указали минимальные доходы, Бамбизов назвал, в частности, Анну Седокову, Ани Лорак, DZIDZO, Камалию, фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, Позитива (группа "Время и Стекло"), Марию Яремчук, Амадора Лопеса, Maruv, Александру Зарицкую (группа KAZKA). Кроме того, низкие доходы декларируют и известные спортсмены, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина и Александр Усик.
"Складывается первое впечатление: творческая деятельность значительного количества наших знаменитостей - это суровый путь бессребреника, что сопровождается почти аскетичным средством жизни и привычкой давать благотворительные концерты - никак иначе. В то же время имена этих артистов, спортсменов и ведущих успели изучить даже те, кто мало интересуется популярной культурой или спортом. При этом сами знаменитости выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующую публичную жизнь", - отметил Бамбизов.
Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов. Рекордсменами "в личном зачете" стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн.
В качестве положительного примера Бамбизов он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе.
"Мы продолжаем отрабатывать информацию от артистов, ведущих, музыкантов, спортсменов и других известных декларантов. Анализируем отчетность, которую они подали и подают в контролирующие органы, устанавливаем реальные источники их доходов, оцениваем их фактическое имущественное состояние, расходы и средства к существованию, получаем и сопоставляем информацию из разных источников", – добавил Бамбизов.
Общая сумма задекларированного по итогам прошлого года доходов составила 83,6 млн грн по сравнению с 57,5 млн грн по итогам 2017-го.