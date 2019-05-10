В Фискальной служба отметили удивительно низкие доходы в декларациях звезд шоу-бизнеса и спорта

Телезвезды и кумиры общества декларируют по несколько сотен или даже десятков гривен за год.

Многие известные артисты задекларировали за 2018 год несколько сотен или даже десятков гривень доходов. Об этом сегодня сообщил и.о. замглавы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов на своей странице в Фейсбуке.

"Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители… Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей", – написал Бамбизов.

Средит известных артистов, которые указали минимальные доходы, Бамбизов назвал, в частности, Анну Седокову, Ани Лорак, DZIDZO, Камалию, фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, Позитива (группа "Время и Стекло"), Марию Яремчук, Амадора Лопеса, Maruv, Александру Зарицкую (группа KAZKA). Кроме того, низкие доходы декларируют и известные спортсмены, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина и Александр Усик.

"Складывается первое впечатление: творческая деятельность значительного количества наших знаменитостей - это суровый путь бессребреника, что сопровождается почти аскетичным средством жизни и привычкой давать благотворительные концерты - никак иначе. В то же время имена этих артистов, спортсменов и ведущих успели изучить даже те, кто мало интересуется популярной культурой или спортом. При этом сами знаменитости выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующую публичную жизнь", - отметил Бамбизов.

Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов. Рекордсменами "в личном зачете" стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд – 11,8 млн грн.

В качестве положительного примера Бамбизов он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе.

"Мы продолжаем отрабатывать информацию от артистов, ведущих, музыкантов, спортсменов и других известных декларантов. Анализируем отчетность, которую они подали и подают в контролирующие органы, устанавливаем реальные источники их доходов, оцениваем их фактическое имущественное состояние, расходы и средства к существованию, получаем и сопоставляем информацию из разных источников", – добавил Бамбизов.

Общая сумма задекларированного по итогам прошлого года доходов составила 83,6 млн грн по сравнению с 57,5 млн грн по итогам 2017-го.