Партия Гройсмана не будет выдвигать кандидатов в депутаты по мажоритарке

Партия Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" не будет выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Партия выдвинула исключительно кандидатов по списку. Мажоритарки по состоянию на сегодня нет", - подчеркнул он.

Он не уточнил когда "Украинская стратегия" предоставит остальную часть списка кандидатов и сколько человек войдут в него, но заявил, что все будет публично.

Вопросы о будущей коалиции в Раде с партией "Слуга народа", он назвал преждевременными.

Напомним, партия Гройсмана представила свою первую пятерку лидеров. В нее вошли: действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова и министр культуры Евгений Нищук.