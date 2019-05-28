Партия Гройсмана проведет съезд до 9 июня

Партия "Украинская стратегия" премьер-министра Владимира Гройсмана намерена провести съезд до 9 июня.

Об этом сообщил в эфире телеканала ICTV министр Кабинета министров Александр Саенко, передают "Українськi Новини".

"Дата предварительная есть. Это, я думаю, будет следующая неделя", - сказал он.

Министр рассказал, что в новую партию "войдут молодые люди с опытом, которые исповедуют демократические ценности", и не исключил, что это будут, в том числе, и члены Кабмина.

Саенко также заявил о возможности объединения с партией "Голос", в случае "разделения европейских ценностей и намерения улучшать качество жизни людей".

Напомним, 20 мая Гройсман подал в отставку и призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера. 23 мая аппарат Верховной Рады зарегистрировал его заявление.

24 мая Гройсман заявил, что не будет объединяться с другими партиями, а возглавит новую - "Украинскую стратегию" - для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. Он подчеркнул, что будет самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой. Комментируя возможное объединение с политической силой Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года. В 2014 году на досрочных выборах в Раду он баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером парламента. 31 марта 2015 года возглавил Конституционную комиссию, которая разрабатывала изменения к основному закону, в частности, в сфере децентрализации власти.