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Тимошенко призвала Зеленского сменить глав ГПУ и СБУ

Парламент должен проголосовать по процедуре ad hoc, считает политик.

Тимошенко призвала Зеленского сменить глав ГПУ и СБУ
Фото: Макс Требухов

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента представить кандидатуры на нового генпрокурора и председателя СБУ, а парламент - за них проголосовать. Об этом она заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что у президента есть конституционное право уволить и назначить генпрокурора и председателя СБУ, однако Зеленский пока не внес представление на назначение.

«Нам надо обратиться к главе государства и решить это следующим образом: президент завтра вносит представление на генпрокурора и председателя СБУ. Парламент по процедуре ad hoc должен проголосовать за увольнения и назначения новых Генпрокурора и главы СБУ», - сказала она.

Председатель партии заверила, если сейчас не начнутся громкие расследования и обществу не предъявят виновных за хищение денег, земли, государственного имущества, это означает, что на внеочередных выборах коррумпированная верхушка бывшей власти пойдет в Раду. И возникнут подозрения о каких-то закулисных договоренностях за спиной общества, добавила она.

Учитывая это, Юлия Тимошенко призвала представителя президента в ВРУ обратиться к главе государства с просьбой быстрее внести кандидатуры новых силовиков, а спикера - сразу же после того, как соответствующие представления поступят в Раду, вынести их на голосование в зале.

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