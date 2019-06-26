Более трети украинцев назвали источником власти Президента, а не народ Украины, - опрос

Эта цифра существенно выросла за последние четыре года.

34% украинцев считают, что носителем суверенитета и источником власти в стране является Президент. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для для проекта Центра политико-правовых реформ. Результаты опроса были объявлены в Институте Горшенина.

По сравнению с 2015 годом, отмечают авторы исследования, количество тех, кто считает источником власти Президента, увеличилось на 5%. Эксперты считают это крайне угрожающей тенденцией и сравнивают с ситуацией в России.

"Например, в Российской Федерации 50% людей отвечают, что источником власти является Президент. Соответственно, с таким пониманием источника власти, любому лицу, которое занимает этот пост, очень легко совершать произвольные действия и нарушать наши права. Поскольку мы думаем, что они могут это делать, и источник власти - именно они", - отметила Юлия Кириченко, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета Реанимационного пакета Реформ.

"Это очень важно, особенно в год выборов, когда власть меняется. И, конечно, люди во власти также отслеживают все эти тенденции", - подчеркнула она.

Напомним, ранее также сообщалось, что за последние 4 года среди украинцев существенно увеличилось количество тех, кто считает, что орган власти может нарушать Конституцию ради общественных интересов.

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.