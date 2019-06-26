LB.ua ведет трансляцию пресс-конференции «Конституция: новая социология, риски и пути защиты» в Институте Горшенина.
Спикеры представляют данные последнего социологического исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы», о знании украинцами Конституции Украины и ее роли в жизни государства. Эксперты сравнят исследования по последним соцопросам, проведенным в 2015 году, и расскажут, как изменилась статистика за последние четыре года. В частности:
● сколько украинцев прочитали Конституцию Украины;
● кто, по мнению граждан, является источником власти в Украине;
● в каких случаях представители государственной власти могут нарушать Конституцию;
● насколько граждане доверяют Конституционному Суду Украины.
Участники расскажут, какие проблемы стоят перед Конституционным Судом Украины в процессе защиты им Конституции и как КСУ отстаивает собственное право на принятие независимых решений.
Спикеры:
● Юлия Кириченко - руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета реанимационное пакета Реформ
● Ирина Бекешкина - директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива", член Совета реанимационное пакета Реформ
● Геннадий Друзенко - юрист, специалист по конституционному и европейскому праву
● Сергей Резник - доцент кафедры конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко, эксперт Сети UPLAN
Модератор: Богдан Бондаренко, эксперт Центра политико-правовых реформ.
Мероприятие проходит при поддержке Европейского Союза в рамках проекта Центра политико-правовых реформ «Усиление роли гражданского общества в обеспечении демократических реформ и качества государственной власти» в сотрудничестве реанимационное пакет реформ.