Трансляция круглого стола "Конституция: новая социология, риски и пути защиты" Сколько украинцев прочитали Конституцию Украины?

LB.ua ведет трансляцию пресс-конференции «Конституция: новая социология, риски и пути защиты» в Институте Горшенина.

Спикеры представляют данные последнего социологического исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы», о знании украинцами Конституции Украины и ее роли в жизни государства. Эксперты сравнят исследования по последним соцопросам, проведенным в 2015 году, и расскажут, как изменилась статистика за последние четыре года. В частности:

● сколько украинцев прочитали Конституцию Украины;

● кто, по мнению граждан, является источником власти в Украине;

● в каких случаях представители государственной власти могут нарушать Конституцию;

● насколько граждане доверяют Конституционному Суду Украины.

Участники расскажут, какие проблемы стоят перед Конституционным Судом Украины в процессе защиты им Конституции и как КСУ отстаивает собственное право на принятие независимых решений.

Спикеры:

● Юлия Кириченко - руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета реанимационное пакета Реформ

● Ирина Бекешкина - директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива", член Совета реанимационное пакета Реформ

● Геннадий Друзенко - юрист, специалист по конституционному и европейскому праву

● Сергей Резник - доцент кафедры конституционного права Львовского национального университета имени Ивана Франко, эксперт Сети UPLAN

Модератор: Богдан Бондаренко, эксперт Центра политико-правовых реформ.

Мероприятие проходит при поддержке Европейского Союза в рамках проекта Центра политико-правовых реформ «Усиление роли гражданского общества в обеспечении демократических реформ и качества государственной власти» в сотрудничестве реанимационное пакет реформ.