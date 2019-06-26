Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
ГлавнаяПолитика

Кабмин одобрил восемь предложенных Зеленским кандидатур губернаторов

Остальные кандидатуры президент внесет уже в следующее правительство.

Кабмин одобрил восемь предложенных Зеленским кандидатур губернаторов
Заседание Кабмина (архив)
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров одобрил восемь кандидатур на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил представитель президента Андрей Герус, передают "Українські Новини".

"Все восемь вопросов были поддержаны. Голосовали не единогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, не смотря на тех, кто подается", - рассказал он.

Герус также отметил, что остальные кандидатуры на должности глав ОГА Зеленский внесет уже в следующее правительство.

Сегодня, 26 июня, вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал список первых восьми кандидатов в губернаторы, которых Зеленский предложил на согласование.

В их числе оказались несколько спорных фигур, таких как, например, ломозаготовщик Андрей Андрейщиков, которого предложили на пост главы Одесской ОГА.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также