Кабмин одобрил восемь предложенных Зеленским кандидатур губернаторов

Кабинет министров одобрил восемь кандидатур на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей, предложенных президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил представитель президента Андрей Герус, передают "Українські Новини".

"Все восемь вопросов были поддержаны. Голосовали не единогласно. Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, не смотря на тех, кто подается", - рассказал он.

Герус также отметил, что остальные кандидатуры на должности глав ОГА Зеленский внесет уже в следующее правительство.

Сегодня, 26 июня, вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал список первых восьми кандидатов в губернаторы, которых Зеленский предложил на согласование.

В их числе оказались несколько спорных фигур, таких как, например, ломозаготовщик Андрей Андрейщиков, которого предложили на пост главы Одесской ОГА.