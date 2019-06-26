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Кабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду

Ключевые министры голосовали против.

Кабмин ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду
Фото: Влад Мусиенко

Кабинет министров на заседании в среду ввел граничные тарифы на теплоснабжение и горячую воду.

В отопительном сезоне 2019/2020 годах тариф на тепло не может быть выше 1400 гривен/Гкал или 35,21 гривен/кв. м без счетчика.

Граничный тариф на горячую воду установлен в размере 83,66 гривен/куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 гривен/куб. м без него.

Против принятия постановления выступили вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Зубко и Маркарова подчеркнули, что установление граничных тарифов приведет к увеличению дефицита бюджета. Кубив предлагал установить такие тарифы после проведения детального аудита теплоснабжающих предприятий.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман участвует в выборах Верховной Рады и, скорее всего, покинет должность до начала отопительного сезона.

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Источник: "Українські новини"
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