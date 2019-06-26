ЦИК зарегистрировала на досрочные выборы 5845 кандидатов в депутаты

2,6 тыс. кандидатов включены в партийные списки, 3,2 тыс - баллотируются в мажоритарных округах.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избирательные списки 21 политической партии и 3171 кандидата в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы 21 июля. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

В списки 21 партии включены 2674 кандидата.

Среди кандидатов в мажоритарных округах 1436 выдвинуты партиями, а 1735 баллотируются в порядке самовыдвижения.

Таким образом, всего на выборы баллотируются 5845 кандидатов.

Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года.

У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. По данным социологических опросов, проходной барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".