Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
Журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук"
ГлавнаяПолитика

Туск: в Брюсселе меня называли проукраинским "маньяком", я горжусь этим

"Я буду оставаться вашим другом и союзником вне зависимости от того, кем буду в будущем".

Туск: в Брюсселе меня называли проукраинским "маньяком", я горжусь этим
Фото: EPA/UPG

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что гордится Украиной и готов помогать ей в будущем.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Это, наверное, мой последний визит в Украину в качестве главы Европейского совета. Я горжусь тем, что имел возможность работать с вами в контексте общности наших интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником вне зависимости от того, кем буду в будущем", - сказал Туск, выступая на украинском языке.

Он отметил, что всегда пытался поддерживать Украину в Европе, а Европу в Украине.

Фото: EPA/UPG

"В моих глазах вы все герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также потом, когда вы защищали суверенитет и целостность вашей страны и одновременно строили современное государство и внедряли демократические стандарты", - сказал президент Евросовета.

Туск подчеркнул, что Украина выстояла вопреки бедности, войне и трудным реформам, и ЕС должен гордиться таким партнером.

"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины с остальной Европой. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Извините меня, друзья", - сказал он.

"В Брюсселе кое-кто смотрел на меня как на проукраинского маньяка. Не раз мне говорили это прямо в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Можете всегда на меня рассчитывать", - сказал Туск.

Напомним, что новым президентом Евросовета избран и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель. Он вступит в должность с 1 декабря 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также