Германия выделила 760 тыс. евро для психосоциальной помощи жителям Донбасса

С 2018 года в рамках проекта была оказана помощь более 7 тыс. пострадавшим.

Федеральное правительство Германии выделило Украине 760 тыс. евро на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте немецкого посольства в Украине.

"Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тыс. евро для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизации пострадавших в конфликте в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 млн евро для гуманитарных мер помощи, направленной перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

В посольстве отметили, что с 2018 года в рамках проекта оказана помощь более 7 тыс. пострадавшим, а в июле текущего года стартует новая фаза вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", - отметили в посольстве.

Напомним, во время визита в Мариуполь в июне президент Владимир Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время.