Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку российскому ТВ
Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку российскому ТВ
Арахамия: 5% участников акций против капитуляции получают деньги
Арахамия: 5% участников акций против капитуляции получают деньги
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
​МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Милованов опроверг информацию о заморозке следующего транша МВФ из-за спора по Приватбанку

В ближайшее время украинская делегация в Вашингтоне встретится с МВФ.

Милованов опроверг информацию о заморозке следующего транша МВФ из-за спора по Приватбанку
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отреагировал на сообщения о том, что обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку".

"Рейтерс процитировали Екатерину Рожкову: «переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса Приватбанка». Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - написал Милованов в фейсбуке.

Министр добавил, что в вопросе Приватбанка нет нарушений договоренностей с МВФ.

"Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", - отметил он.

Сама Рожкова накануне подтвердила, что диалог с МВФ продолжается, однако "МВФ внимательно следит за развитием ситуации с Приватбанком"

"Что произойдет дальше с Приватбанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти, - то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", - написала замглавы Нацбанка на своей странице в фейсбуке.

Напомним, 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.

Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка. При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс. Также президент видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также