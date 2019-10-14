Милованов опроверг информацию о заморозке следующего транша МВФ из-за спора по Приватбанку

В ближайшее время украинская делегация в Вашингтоне встретится с МВФ.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отреагировал на сообщения о том, что обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку".

"Рейтерс процитировали Екатерину Рожкову: «переговоры с МВФ о новом транше приостановлены из-за вопроса Приватбанка». Это неправда! Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ", - написал Милованов в фейсбуке.

Министр добавил, что в вопросе Приватбанка нет нарушений договоренностей с МВФ.

"Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", - отметил он.

Сама Рожкова накануне подтвердила, что диалог с МВФ продолжается, однако "МВФ внимательно следит за развитием ситуации с Приватбанком"

"Что произойдет дальше с Приватбанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти, - то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", - написала замглавы Нацбанка на своей странице в фейсбуке.

Напомним, 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.

Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка. При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс. Также президент видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку.