Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова

По мнению замглавы НБУ, президент остается в стороне от конфликта.

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе замедлились из-за спора о национализации Приватбанка. Об этом в интервью Рейтер заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем Приватбанка. Это для них и для международного сообщества красная линия», — сказала Рожкова.

По ее словам, проблема Приватбанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими владельцами.

«Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», — сказала она.

Замглавы НБУ добавила, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта.

«МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохранении административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины», — сказала она.

Рожкова считает, что МВФ до сих пор не уверен в стремлении к реформам. «Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти».

Рожкова заявила, что решение против национализации Приватбанка может испортить настроения инвесторов. В то же время она добавила, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию. Он должен выйти и сказать: «Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны … и, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам».

Напомним, 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации. От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.

Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка. При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс. Также президент видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку.