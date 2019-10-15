Ryanair запускает авиарейсы из Херсона

С апреля 2020 года Ryanair также начнет летать по маршруту Львов-Будапешт.

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) запускает с 21 декабря 2019 года прямые авиарейсы из Херсона в Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий после встречи с коммерческим директором Ryanair Дэвидом О’Брайаном в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы он выполнял рейсы из киевского аэропорта Борисполь и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала рейсы из Харькова и Одессы.

С апреля 2020 года Ryanair также начнет летать по маршруту Львов-Будапешт.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Напомним, Ryanair за год более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.