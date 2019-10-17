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​Красный Крест направил жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали семь грузовиков с гумпомощью.

​Красный Крест направил жителям ОРДЛО более 100 тонн продуктов и стройматериалов
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Международный комитет Красного Креста в среду, 16 октября, направил на временно оккупированную территорию Донбасса почти  118 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от МККК. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов.

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