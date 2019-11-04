6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты?»
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
- Какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
- Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
- Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
- Иностранный опыт государственного урегулирования и внедрение блокчейна и криптовалюты.
Участники круглого стола:
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины;
- Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины;
- Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»;
- Александр Момот, основатель криптостартапа Remme;
- Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee.
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).