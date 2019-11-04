6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты?»

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров. Какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов? Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег? Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн. Иностранный опыт государственного урегулирования и внедрение блокчейна и криптовалюты.

Участники круглого стола:

Михаил Федоров , вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины;

, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины; Александр Борняков , заместитель министра цифровой трансформации Украины;

, заместитель министра цифровой трансформации Украины; Алексей Жмеренецкий , председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»;

, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»; Александр Момот , основатель криптостартапа Remme;

, основатель криптостартапа Remme; Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee.

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).