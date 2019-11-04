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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты?"

Среди участников - вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты?"

6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Для чего Украине нужны блокчейн и легализации криптовалюты

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
  2. Какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
  3. Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
  4. Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
  5. Иностранный опыт государственного урегулирования и внедрение блокчейна и криптовалюты.

Участники круглого стола:

  • Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины;
  • Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины;
  • Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»;
  • Александр Момот, основатель криптостартапа Remme;
  • Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee.

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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