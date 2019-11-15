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Участник организации сепаратистского "референдума" в Мариуполе сдался СБУ

По его словам, на содействие расколу страны он согласился из-за денег. 

Участник организации сепаратистского "референдума" в Мариуполе сдался СБУ
Фото: censor.net.ua

Один из организаторов сепаратистского референдума в Мариуполе сдался в СБУ. По его словам, он согласился на организацию фейкового волеизъявления из-за денег.

В мае 2014 года знакомые мариупольца предложили ему заработать и организовать незаконный "общий областной референдум", сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Во время псевдореферендума мужчина был задействован в охране избирательного участка и наблюдал за "правильностью" голосования", - уточнили в штабе ООС.

В ходе войны на Донбассе он раскаялся в своих действия и добровольно сообщил в СБУ о своих преступлениях против территориальной целостности Украины. Также он предоставил данные о других подобных правонарушениях.

"Проверка СБУ подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Решением суда мужчину освободили от уголовной ответственности", - добавили в Службе безопасности государства.

Напомним, в мае 2014 года в Мариуполе прошел "референдум за суверенитет Донецкой народной республики". Жители города голосовали прямо на улицах, а их документы проверяли члены террористической "ДНР". 

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