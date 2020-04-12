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Трое детей погибли при пожаре в Кировоградской области

Погибли дети 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Во время тушения пожара в частном жилом доме с. Костомаровка Бобринецкого района Кировоградской области спасатели нашли тела трех малолетних детей.

Фото: dsns.gov.ua

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

10 апреля трое маленьких детей погибли при пожаре возле Таращи Киевской области. Дети пытались выйти из дома, но не смогли из-за закрытых дверей.

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