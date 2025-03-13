СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

Від 2022 року вже відкрили майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент.

У СБУ попередили українців про активізацію російської пропаганди і нагадали про кримінальну відповідальність за її поширення.

"Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі нашої держави із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих «експертів». Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається «розганяти» у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ", – зазначили у відомстві.

Зокрема, серед поширюваних тез:

відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;

акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;

інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;

тези про «втрату суб’єктності» під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах москви тощо.

У СБУ наголошують, що вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті.

Такі дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. У тому числі вони можуть класифікуватися, як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У рамках цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.

Серед них є також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників.

СБУ закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.