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Украинская чемпионка мира по художественной гимнастике продемонстрировала чудеса растяжки в супермаркете

Забавный ролик в Instagram от Анны Ризатдиновой.

Анна Ризатдинова
Фото: 24tv.ua
Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира-2013 в упражнении с обручем, многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад Анна Ризатдинова обновила свой Instagram-аккаунт видеороликом, в ходе которого продемонстрировала импровизацию в тренировочном процессе в одном из столичных супермаркетов.

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