iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
ГоловнаСпорт

Роналду дублем у матчі Серії А відзначив своє одужання від коронавірусу

"Ювентус" переміг "Спецію".

Роналду дублем у матчі Серії А відзначив своє одужання від коронавірусу
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Суперник київського "Динамо" по Лізі чемпіонів туринський "Ювентус" черговий тур Серії А грав на виїзді проти "Спеції".

Матч у Чезені складався нелегко для підопічних Андреа Пірло. Але тільки до того моменту, коли на 56-й хвилині на полі з'явився Кріштіану Роналду.

Уже через три хвилини португалець чітко реалізував "буліт", вивівши туринців уперед - 2:1.

Власне Кріштіану поставив і фінальну крапку, реалізувавши пенальті. Таким тріумфальним чином CR7 відзначив своє повернення на поле після одужання від COVID-19.

Підсумкова перемога (4:1) дозволила піднятися "Старій сеньйорі" на третю сходинку в турнірній таблиці, з відставанням на чотири очки від лідера - "Мілана".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також