Суперник київського "Динамо" по Лізі чемпіонів туринський "Ювентус" черговий тур Серії А грав на виїзді проти "Спеції".

Матч у Чезені складався нелегко для підопічних Андреа Пірло. Але тільки до того моменту, коли на 56-й хвилині на полі з'явився Кріштіану Роналду.

Уже через три хвилини португалець чітко реалізував "буліт", вивівши туринців уперед - 2:1.

Власне Кріштіану поставив і фінальну крапку, реалізувавши пенальті. Таким тріумфальним чином CR7 відзначив своє повернення на поле після одужання від COVID-19.

Підсумкова перемога (4:1) дозволила піднятися "Старій сеньйорі" на третю сходинку в турнірній таблиці, з відставанням на чотири очки від лідера - "Мілана".