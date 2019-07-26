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​Экс-постпред Румынии при МАГАТЭ Феруцэ временно возглавил организацию

Он был ближайшим помощником главы организации Юкии Амано.

​Экс-постпред Румынии при МАГАТЭ Феруцэ временно возглавил организацию
Корнел Феруцэ
Фото: CBC.AZ

Бывший постоянный представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ избран временно исполняющим обязанности генерального директора организации.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу организации.

Дипломат Корнел Феруцэ - сотрудник миссии при МАГАТЭ с 2000 года. Он был ближайшим помощником главы организации Юкии Амано, скончавшегося в начале недели.

Соперником Феруцэ на выборах временного главы МАГАТЭ был постпред Аргентины при организации Рафаэль Гросси.

Ожидается, что процедура выборов нового гендиректора займет не менее полугода.

МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Одна из ее главных целей - обеспечить нераспространение ядерного оружия.

Напомним, 22 июля секретариат МАГАТЭ сообщил о смерти своего руководителя Юкия Амано. Амано был японским дипломатом и международным государственным служащим ООН и ее подразделений, послом и постоянным представителем Японии в МАГАТЭ. В 2009 году он возглавил агентство.

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