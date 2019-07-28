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Климкин: Точка отсчета европейскости Украины - Крещение Руси

Глава МИД считает, что значение этой даты долгие годы намеренно умалялось.

Климкин: Точка отсчета европейскости Украины - Крещение Руси
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что Украина стала европейской страной после крещения в 988 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook 

"Хотелось бы, чтобы мы все наконец поняли, что крещение на самом деле является тем поворотным моментом в нашей истории, когда Украина присоединилась к пространству европейских ценностей. Без преувеличения это точка отсчета нашей европейскости. Ведь впервые свой европейский выбор мы сделали еще тогда", – написал он.

По словам Климкина, "долгие десятилетия значение крещения Руси – Украины, годовщину которого сегодня отмечаем, замалчивалось и умалялось, но даже и после "распрета" его празднования это событие, к сожалению, не заняло должного места в нашем национальном сознании". 

Напомним, 28 июля Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход, посвященный 1031-й годовщине со дня крещения Киевской Руси – Украины. 27 июля в Киеве прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата

День Крещения Руси в Украине официально празднуют с 2008 года в день святого князя Владимира.

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