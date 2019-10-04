​Украина и ЕС в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли

"Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией".

Захваченные украинские катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в порту в Керчи

Делегации Украины и Европейского союза в ОБСЕ призвали Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и вернуть захваченные у Керченского пролива украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Соответствующие призывы прозвучали во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и немедленно освободить украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", вернув их в распоряжение Украины. Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, Украина также призывает российскую сторону ускорить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по поводу освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Дипломат выразил признательность странам-членам ЕС за постоянную политическую, финансовую и оперативную поддержку Украины в ее борьбе против продолжающейся российской агрессии.

"Мы призываем Россию вернуть в распоряжение Украины три корабля, захваченные в Черном море 25 ноября прошлого года, в соответствии с обязательного приказа Международного трибунала по морскому праву. Мы также призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю согласно международному праву. Уважение международных судебных решений является основополагающим для основанного на правилах международного порядка", - говорится в заявлении Европейского Союза, одобренной всеми странами-членами.

В ЕС также в очередной раз призвали Россию освободить более 70 украинских политических заключенных.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленных украинские моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков. Россия заявила, что не будет выполнять требования трибунала.