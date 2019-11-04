За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

"3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела: у Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем, у Павлополя - из стрелкового оружия, и крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано 10 обстрелов неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов, вблизи Хутора Свободного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов, трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов, неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов, у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм позиции ВСУ возле Новолуганского.

Напомним, в воскресенье на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.