На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области успешно завершились очередные комплексные тактические учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с боевой стрельбой.

Фото: facebook.com/pvkshid

Видео с боевых стрельб новообразованного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка опубликовало Воздушное командование "Восток".

Боевые стрельбы проводились из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям.

Фото: facebook.com/pvkshid

Фото: facebook.com/pvkshid

Фото: facebook.com/pvkshid

Вместе с харьковским полком боевые пуски ракет совершили и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

В командовании добавили, что личный состав на хорошем уровне справился с поставленными задачами и продемонстрировал профессиональное мастерство.

Напомним, в начале октября зенитные ракетные войска ВСУ отрабатывали прикрытие важных государственных объектов.