​Украинская сторона СЦКК опровергла заявления боевиков о разведении сил в Петровском

С момента последнего нарушения режима прекращения огня не прошло семи суток.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает, что заявление боевиков о начале разведения сил и средств на участке №3 в Петровском в понедельник, 4 ноября, является очередной провокацией.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в фейсбуке.

"Оккупационная власть 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что таким образом боевики не соблюдают Минских договоренностей в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

"Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31 октября, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября", - отмечается в сообщении.

В штабе подчеркнули, что, согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Напомним, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков.

В воскресенье, 3 ноября, в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.