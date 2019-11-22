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Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
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Садовый заявил, что у него нет 50 млн грн для залога

Он намерен "обращаться к людям" или "что-то продавать".

Садовый заявил, что у него нет 50 млн грн для залога
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

Об этом он сказал в эфире ZAXID.NET.LIVE, передает Громадське.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали", - сказал Андрей Садовый.

На вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям.

"Вы знаете, моя декларация публичная, все у меня есть. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена – ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - ответил Садовой.

Он добавил, что возможно, надо будет что-то продавать.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением. Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Пресс-секретарь САП Ольга Посталюк сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для мэра Львова мера пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

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