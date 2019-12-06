"Великобритания считает за честь работать рядом с такими смелыми военнослужащими".

Посольство Великобритании в Украине поздравило военнослужащих Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

Поздравление размещено на странице посольства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания неизменно поддерживает независимость суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в диппредставительстве напомнили, что Британия продолжает оказывать Вооруженным Силам Украины поддержку через миссию Orbital, в рамках которой проводят тренировки оборонного характера.

"Великобритания считает за честь работать рядом с такими смелыми военнослужащими и надеется на сохранение тесных связей в будущем", - добавили в посольстве.

Напомним, в День Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский наградил бойцов ООС и дал почетные названия воинским частям.