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На должность главы НАПК осталось 8 претендентов

В короткий список не попали экс-член агентства Скопич и "разоблачительница" Анна Соломатина.

На должность главы НАПК осталось 8 претендентов
Фото: liga.net

Конкурсная комиссия сократила количество претендентов на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) до восьми человек.

Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International Ukraine. Ее представитель Катерина Рыженко - сопредседатель конкурсной комиссии по выбору главы НАПК.

В короткий список вошли:

  1. Председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах;
  2. Директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко;
  3. Прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков;
  4. Руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук;
  5. Антикоррупционный эксперт Программы USAID / ENGAGE Иван Пресняков;
  6. Профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк;
  7. Руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский;
  8. Заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Из конкурса выбыли такие известные люди, как бывший член НАПК Александр Скопич и бывший руководитель департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина.

Напомним, что с 18 октября в Украине вступил в силу закон о перезагрузке НАПК. В связи с этим полномочия членов агентства были досрочно прекращены.

Новый глава НАПК должен быть избран до 18 декабря.

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