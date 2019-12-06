На должность главы НАПК осталось 8 претендентов

В короткий список не попали экс-член агентства Скопич и "разоблачительница" Анна Соломатина.

Конкурсная комиссия сократила количество претендентов на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) до восьми человек.

Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International Ukraine. Ее представитель Катерина Рыженко - сопредседатель конкурсной комиссии по выбору главы НАПК.

В короткий список вошли:

Председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; Директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; Прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; Руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; Антикоррупционный эксперт Программы USAID / ENGAGE Иван Пресняков; Профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; Руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский; Заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Из конкурса выбыли такие известные люди, как бывший член НАПК Александр Скопич и бывший руководитель департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина.

Напомним, что с 18 октября в Украине вступил в силу закон о перезагрузке НАПК. В связи с этим полномочия членов агентства были досрочно прекращены.

Новый глава НАПК должен быть избран до 18 декабря.