З чим асоціюється у вас Верховна Рада? В найкращому випадку – із скасуванням недоторканності, земельною реформою та «турборежимом». У найгіршому – зі скрінами смартфонів, пранкерами та іншою «зрадою». Ми пропонуємо вам третій варіант.

Фото: Анна Стешенко

Щотижня ми розробляємо та голосуємо десятки законів. На перший погляд вони не такі масштабні, як, скажімо, скасування земельного мораторію. Але, насправді, ці документи несуть зміни, які торкнуться в буквальному сенсі кожного українця.

Такі ініціативи часто губляться в інформаційному вирі штучно створених сенсацій. Нас привчають, що матюклива СМСка важливіша, ніж захист тварин чи перехід на цифровий документообіг.

Відтепер ми запускаємо альтернативний канал комунікацій – #МаленькіПеремоги. Депутати від фракції «Слуга Народу» постійно розповідатимуть вам про позитивні зміни, яких вдалося досягти за тиждень. До речі, якщо корисна ініціатива належатиме представникові іншої фракції – також розповімо про неї. Ми не за безглузде протистояння, а за спільні перемоги.

Почну вже зараз і розповім про сім перемог, яких ми досягли цієї осені.

Пластикові пакети. Чи не головна екологічна загроза сьогодення, адже пластик розкладається століттями. Закон #2051-1 забороняє легкі пластикові пакети з товщиною стінок від 15 до 50 мкм та надлегкі пластикові пакети. Документ ухвалено в першому читанні. Куди ми складатимемо покупки з супермаркету – детально розкажуть наші екологічні експерти. Час іще є: закон має набрати чинності 1 січня 2022 року.

Тварини в цирку. Знущання над ведмедями, левами та песиками – це не смішно. І цивілізовані країни відмовляються від циркових номерів із тваринами. Законопроект #2246 передбачає пряму заборону на використання диких тварин та тварин, що важко переносять неволю та дресирування, у видовищних заходах, спорті та дозвіллі. Документ зареєстровано у ВР.

Доступ до пляжів. Захоплення шматків морського або річкового узбережжя стало чи не національною традицією. Закон #0869 гарантує громадянам безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування. Перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями. Закон набрав чинності. До речі, це якраз той приклад, коли ми розповідаємо про ініціативи інших політичних сил.

Електронний документообіг. Ви коли-небудь бачили, який вигляд має роздрукований на папері проект бюджету на рік? І таких стосів – понад 400 екземплярів. Мене дивує: невже нікого з попередніх депутатів це не дратувало? Ми не стали це терпіти та ухвалили закон #1044-1. З лютого 2020 року депутати отримуватимуть законопроекти в електронній формі, а уповноважені особи ставитимуть під ними електронні підписи. Не думайте, що закон стосується лише депутатів, адже закупівля паперу фінансувалася з кишень платників податків. Я вже не кажу про екологію та вирубку лісів.

Підробка ліків. Проблема фальшивих ліків стоїть в Україні гостро. Вони не лише шкодять здоров’ю громадян, а й псують репутацію справжніх виробників. Натрапивши на підробку певного бренду, пацієнт може не розібратися і втратити довіру також і до оригінального препарату. Закон #284-IX посилив відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг таких ліків. Зокрема, виготовлення і збут завідомо фальсифікованих ліків карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років (раніше – від 3 до 5 років).

Карпатські ліси. З року в рік карпатський ліс вивозиться за кордон, а гірські схили «лисіють». Законопроект #0873 має на меті захистити ялицево-букові ліси на гірських схилах Карпатського регіону від суцільної вирубки. Згідно з законом, в господарській зоні національних природних парків, а також на територіях заказників забороняються рубки головного користування.

Змінити по батькові. Українська традиція зобов’язує людину носити ім’я батька, навіть якщо вона його ніколи не бачила або знаходиться з ним у непростих стосунках. Чинне законодавство дозволяє українцю змінити лише ім’я та прізвище. Нардепи від фракції «Слуга Народу» законопроектом #2450 хочуть дозволити змінювати також і по батькові. Документ зареєстровано у ВР.

Цей парламентський тиждень також був щедрий на законопроекти. Тож – далі буде.