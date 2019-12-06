Порошенко посетил раненых бойцов в военном госпитале

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с нардепом, боевым генералом Михаилом Забродским в День ВСУ посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале. Об этом сообщает пресс-центр ЕС.

"Я здесь для того, чтобы поздравить и поблагодарить вас", - сказал Порошенко и подчеркнул, что нашу армию любят и уважают украинцы и боится враг.

"Мы делаем все, чтобы был мир. Но мир такой, какой приведет к освобождению украинской земли, а не мир на условиях капитуляции, когда мы бежим с нашей земли", - отметил Порошенко.

Он поинтересовался мнением военных об отводе войск от линии разграничения. Военные сказали, что то, что их заставляют оставлять занимаемые позиции, снижает боевой дух, потому что они оставляют свою землю, которую обороняли от врага. Они рассказали, что в ВС нет тех, кто бы поддерживал разведения войск.

Порошенко отметил, что сегодня сложилась такая ситуация, что сами Вооруженные Силы нуждаются в защите от попыток переписать историю; от того, чтобы "тыловые крысы" не атаковали боевых солдат, офицеров и иногда даже генералов; от пятой колонны, которая появилась внутри нашего государства и говорит, что защищать государство - это не так важно.

Политик убежден, что государство обязано отдавать должное и армии, и каждому военнослужащему.

Важно сделать все для того, чтобы начатый процесс повышения материального обеспечения военнослужащих продолжился - подчеркнул Порошенко. Он констатировал, что в этом году повышение зарплат и социальных выплат военным, к сожалению, заморожено и не будет происходить.

Порошенко считает чрезвычайно важным продолжение начатой программы модернизации военной техники и вооружения армии. Тем более, что сейчас выполнения более половины оборонного заказа остановлено.

"Я хочу сказать, что мы с вами - одна команда, которая очень любит Украину. Команда, которая имеет не политические приоритеты, а государственные. Для того, чтобы нам государство защитить ... Мы с вами - одной крови", - сказал Порошенко военным.

Кроме того, он поинтересовался у бойцов как проходит лечение, как они обеспечены. Военные рассказали, что батальон "Айдар", который они представляют, не имеет пункта постоянной дислокации и выходя на ротацию из зоны проведения ООС, они оказываются в палатках, не имеют элементарных санитарно-бытовых условий для отдыха и восстановления боеспособности.

Несколько военных обратились с просьбами о помощи в решении вопросов по выплате компенсаций временно перемещенным лицам.

Порошенко заверил, что все эти вопросы будет держать на контроле и сделает все необходимое для их решения.