У Києві пройде 7-й фестиваль Mariupol Classic

Це єдиний фестиваль класичної музики, який існував у Донецькій області.

10 вересня у Києві відкриється 7-й фестиваль Mariupol Classic – єдиний фестиваль класичної музики, який існував у Донецькій області.

Фестиваль був заснований у 2018 році Маріупольською міською радою разом з Департаментом культури міста майже одразу, як на музичній мапі України з’явилася нова концертна організація – Маріупольська камерна філармонія.

Через активну фазу війни та окупацію російськими військами Маріуполя у 2022 році життя фестивалю зупинилося. Після паузи фестиваль повертається до життя вже у Києві, де нині працює більшість митців Маріуполя.

Сьомий Mariupol Classic відбудеться у київському Будинку архітектора, який нині став концертним майданчиком Маріупольської камерної філармонії. Триватиме фестиваль з 10 до 30 вересня та охопить 6 концертів.

Фото: Mariupol Classic

Програма фестивалю: