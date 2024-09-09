У Києві пройде 7-й фестиваль Mariupol Classic

10 вересня у Києві відкриється 7-й фестиваль Mariupol Classic – єдиний фестиваль класичної музики, який існував у Донецькій області.
Фестиваль був заснований у 2018 році Маріупольською міською радою разом з Департаментом культури міста майже одразу, як на музичній мапі України з’явилася нова концертна організація – Маріупольська камерна філармонія.
Через активну фазу війни та окупацію російськими військами Маріуполя у 2022 році життя фестивалю зупинилося. Після паузи фестиваль повертається до життя вже у Києві, де нині працює більшість митців Маріуполя.
Сьомий Mariupol Classic відбудеться у київському Будинку архітектора, який нині став концертним майданчиком Маріупольської камерної філармонії. Триватиме фестиваль з 10 до 30 вересня та охопить 6 концертів.
Програма фестивалю:
- 10 вересня фестиваль відкриє Національний камерний ансамбль «Київські солісти». Символічно, що саме «Київські солісти» були одними з хедлайнерів фестивалю Mariupol Classic 2021 року в Маріуполі. Музиканти підготували особливу фестивальну програму – «Від Вівальді до Маккартні», родзинкою якої стануть твори прославленого британського гурту Beatles і Пола Маккартні. За диригентським пультом – харизматичний маестро Сергій Голубничий.
- 14 вересня відбудеться концерт колективу, який був постійним учасником Mariupol Classic. Київський квартет саксофоністів підготував мікс з класики, джазу та латинських ритмів – Magic SAX. Разом з Київським квартетом саксофоністів на сцену вийде 10 саксофоністів на чолі з віртуозом Олександром Рукомойниковим. Запрошений гість – перкусіоніст Олег Пахомов.
- 17 вересня відвідувачі почують концерт хорової капели «Орея». За 35 років свого існування «Орея» стала володарем 10 Гран-прі міжнародних конкурсів і 20 спеціальних премій. В програмі, зокрема, прозвучать твори, які «Орея» виконала свого часу у Маріуполі на сцені трагічного відомого ДрамТеатру. Диригент – маестро Олександр Вацек, засновник і художній керівник капели.
- 19 вересня відбудеться авторський концерт композитора Юрія Шевченка, автора твору «МИ-Є!», який нині став одним із музичних символів України. Композитор створив його у 2014 році під враженнями трагічних подій на Майдані Незалежності. Це – парафраз на тему Гімну України, твору М. Вербицького «Ще не вмерла Україна», який звучить увиконанні проникливої скрипки соло та оркестру. «Світ музики Юрія Шевченка» – унікальний концерт, який увібрав у себе все найкраще, що створив геній Юрія Шевченка за останні 10 років. Поряд з філософською музикою «Гамлет-сюїти» – музичних ескізів до однойменної постановки у Молодому театрі – прозвучать дотепні музичні портрети Голохвастова і Проні з балету «За двома зайцями». Кульмінацією концерту стане «Зоряний хлопчик» – останній твір, який Юрій Шевченко створив у лютому 2022 року, за місяць до смерті. Виконає музику композитора Національний ансамбль солістів «Київська камерата». Запрошений диригент – маестро Ділявер Осман.
- 21 вересня відбудеться концерт «Моє дитинство, вбите на війні» – театральний перформанс, що об’єднав два найвідоміших дитячих колективи столиці України: хорову капелу «Дзвіночок» та дівочий хор «Вогник». За 2,5 роки війни «Дзвіночок» та «Вогник» дали понад 150 концертів за межами України. Серед них – виступ з легендарною групою Rolling Stones в австрійському Відні. Диригент концерту – маестро Рубен Толмачов.
- 30 вересня фестиваль Mariupol Classic-2024 завершить оркестр «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії. Після окупації Маріуполя музиканти оркестру на чолі з його засновником та незмінним керівником Василем Крячком знайшли прихисток у столиці України. Для фестивалю музиканти підготували програму під назвою «Місто Марії». Поряд з іменами видатних композиторів минулого – Баха, Бортнянського та Вівальді – прозвучать твори відомих українських композиторів сучасності на чолі з Мирославом Скориком. Родзинкою концерту стануть «Реквієм-присвята місту Марії» Золтана Алмаші та Фантазія на теми пісень рок-гурту «Океан Ельзи» «Не твоя війна» в аранжуванні Богдани Фроляк.