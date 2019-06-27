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У Меркель снова случился приступ необъяснимой дрожи

Канцлер Германии заверила, что с ней все в порядке.

У Меркель снова случился приступ необъяснимой дрожи
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня снова испытала приступ необъяснимой сильной дрожи. Это произошло на представлении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. Об этом пишет "Немецкая волна".

В правительстве стран заверили, что Меркель чувствует себя хорошо и ее рабочий график остается в силе.

Во время приступа Меркель протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран "G20" в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ответил: "Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано".

Напомним, на прошлой неделе Ангела Меркель испытала аналогичный приступ дрожи , когда принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила случившееся обезвоживанием и большим количеством выпитого кофе при сильной жаре. Подобный случай произошел с канцлером и в жаркую погоду в 2017 году, когда ее принимали в Мексике.

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