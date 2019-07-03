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Непогода обесточила более 500 населенных пунктов, один город отключен от газоснабжения

В Днепропетровской области непогода повредила газопровод вблизи Новополья.

Непогода обесточила более 500 населенных пунктов, один город отключен от газоснабжения
Фото: dsns.gov.ua

Из-за непогоды - сильного ветра и дождя - во вторник, 2 июля, в Украине обесточены 525 населенных пунктов в 13 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По состоянию на утро 3 июля обесточены населенные пункты в областях: Днепропетровская - 163, Черниговская - 110, Винницкая - 57, Николаевская - 41, Черновицкая - 38, Кировоградская - 35, Донецкая - 26, Луганская - 14 Запорожская - 12 Житомирская - 11, Сумская - 9, Черкасская - 6, Киевская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Черновицкой и Винницкой областях в результате падения деревьев пострадали 2 человека, повреждены крыши более чем 70 домов и 15 объектов социальной сферы. Еще двое людей пострадали при падении дерева на остановку общественного транспорта в Днепре.

В Днепропетровской области непогода повредила газопроводы, от газоснабжения отключены 2,2 тыс. абонентов в с. Новопольев, 86 абонентов села Желтое и 19 абонентов в Кривом Роге.

Подразделения ГосЧС предоставляют помощь в расчистке автодорог от поваленных деревьев и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, на прошлой неделе в результате падения дерева в Харьковской области погибли два человека, еще трое пострадали.

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