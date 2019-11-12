Для 35 судей Антикорупционного суда купят служебные квартиры по 2,5 млн гривен

На приобретение служебных квартир для судей Высшего антикоррупционного суда выделено 65,5 млн гривен. Соответствующее решение 8 октября было принято на собрании судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС, пишет "Судебно-юридическая газета".

В ВАКС уточнили, что 45 379 000 гривен выделено на покупку служебных квартир для судей первой инстанции, а еще 20 077,600 гривен - на покупку служебного жилья для судей Апелляционной палаты ВАКС. Максимально возможная стоимость, по которой предполагается приобрести квартиры, - 2,5 млн гривен за квартиру.

В настоящее время в служебном жилье нуждаются 35 судей. Всего в первой и апелляционной инстанциях ВАКС 38 судей.

Средства на закупку квадратных метров ранее были выделены из бюджета. Для получения служебного жилья судья должен обратиться с соответствующим заявлением на имя председателя суда или и.о. главы суда. Проживать в служебных квартирах смогут не только судьи, но и члены их семей. В случае, если на всех судей по каким-то причинам жилья не хватит, то между претендентами проведут жеребьевку. При этом квартира может быть предоставлена в пользование не только в Киеве, но и в ближайших к столице населенных пунктах.

Если судья обзаведется собственным жильем, в десятидневный срок он должен будет предупредить об этом жилищно-бытовую комиссию, которая занимается вопросами предоставления/лишения служебного жилья.

После прекращения трудовых отношений с судом судья или работник аппарата суда должен будет выселиться из служебной квартиры. Не могут быть выселены лица, отмеченные в ст. 125 Жилищного кодекса - то есть проработавшие не менее 10 лет на предприятии, в учреждении, организации, предоставившей жилье.

По решению собрания, служебное жилье будет приобретаться уже в готовом виде, а не строиться специально. Служебное жилье судей, согласно ст. 10 Закона "О Высшем антикоррупционном суде", подлежит круглосуточной охране при наличии соответствующего заявления.

Напомним, в 2015 году Кабинет министров включил судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего специализированного, а также апелляционных и местных судов в перечень категорий работников, которым может быть предоставлено служебное жилье.

Ранее служебное жилье предоставлялось только сотрудникам, руководителям, заместителям структурных подразделений, главным специалистам секретариата и советнику главы Конституционного суда.